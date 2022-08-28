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Mersin haberi! Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ekonomi Haberleri

Mersin haberi! Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Mersin ekonomi haberi | Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapı, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Başvuru için gerekli bilgiler, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek. Müracaatlar, kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Mersin Serbest Bölgesi Müdürlüğüne yapılacak.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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