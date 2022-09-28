Mersin haber: Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele değerlendirildi

Mersin haberlerine göre Adana'da kamu kurum kuruluşları ve üreticilerin Akdeniz meyve sineğine karşı yürüttükleri mücadelenin son durumu düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Adana'da kamu kurum kuruluşları ve üreticilerin Akdeniz meyve sineğine karşı yürüttükleri mücadelenin son durumu düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Akdeniz meyve sineği ile mücadelede son gelişmeler" toplantısında, kentte bu zararlıya karşı mücadelede ciddi bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Herkesin mücadeleye katkı verdiğini belirten Elban, şöyle devam etti:

"Akdeniz meyve sineğine karşı bir farkındalık oluşmuş durumda. Sorun, kullanılmayan meyvelerin kontrolsüz şekilde alana bırakılmasından kaynaklanıyor. Bizim her şeyden önce buraya yoğunlaşmamız gerekecek. Kaynağında meyvelerin toplanması, kullanılmayanların uygun şekilde toprağa gömülmesi ve bu işle ilgili paketleme yapan, toptan pazarlayanların da atıkları bırakmasının sağlanması gerekiyor."

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de bakanlığın desteğiyle zararlıya karşı mücadelenin ivme kazandığını ifade etti.

Zararlıya karşı verilen mücadeleyi anlatan Tekin, "Tüm tuzaklardan alınan ortalamalarda bir tuzağa düşen sinek sayısı 4'e kadar düştü. Temmuz ayının başında bazı tuzaklarda 1000'e yaklaşan sayılar vardı. Yapılan mücadele ile bu hale geldi." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara Akdeniz meyve sineği ile mücadelede etkin yöntemler hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı.