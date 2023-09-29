Mersin Erdemli'de Limon Hasadı Başladı

- 10 çeşidi üretiliyor, limonun başkentinde 'hasat' dönemi

Türkiye'de limonun üretim merkezi haline gelen Mersin Erdemli'de hasat dönemi başlaması ve ürün bolluğu nedeniyle fiyatı bahçede 3 TL olması dikkat çekti

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu:

"Ülkemiz içinde ciddi bir ihracata gittiği için döviz kaynağı"

"Üretici 3 liraya satıyor, tüketici de bunun 3-5 katına tüketiyor, bu kısır döngüyü de çözmek lazım"

MERSİN - Türkiye'de en çok limon üretiminin yapıldığı Mersin Erdemli'de işçiler eline makası aldı, hasada başladı. Geçen yıl bahçede 7-8 TL'den alıcı bulan limonun bu sene 3 TL olması dikkat çekti.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'in Erdemli ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan limonda hasada Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte işçiler start verdi. Ülkedeki limon üretiminin yüzde 55'inin, lamas cinsinde ise yüzde 65'inin yapıldığı Erdemli'de bu sene de verim bolluğu yaşanıyor. Hem iç piyasaya hem de ihracata giden limonunun ülke ekonomisine de önemli miktarda döviz getirisi sağladığı belirtildi. Ancak bahçede 3 TL civarında alıcı bulan limon düşük fiyatı ile dikkat çekti. Geçen yıl bahçede 7-8 TL'den alıcı bulan limonun bu sene artan enflasyona rağmen 3 TL'ye kadar inmesi dikkat çekti.

"Üretici 3 liraya satıyor, tüketici de bunun 3-5 katına tüketiyor"

Sezonla ilgili bilgi veren Erdemli Başkan Mükerrem Tollu, "Dünyanın en kaliteli ürününün yetiştiği Erdemlideyiz. Erdemli'de 2023-2024 limon kesim sezonu başlamış durumda. Erdemli için insanlar limonun başkenti tabirini kullanırlar. Bu da haklı bir tabir tabi ki. Burada çünkü ülkede üretilen limonun yüzde 65'i Erdemli'de üretildiği için gerçekten Erdemli için çok önemli bir gelir kaynağı, vatandaşımız için geçim kaynağı. Ülkemiz içinde ciddi bir ihracata gittiği için döviz kaynağı. Herkesin kazandığı bir süreç ama şuanda maalesef limonumuz değeri ölçüsünde değil. Çok önemli bir ekonomik girdisi var limonun. Üreticilere teşvik vermeleri önem arz ediyor. Üretici 3 liraya satıyor, tüketici de bunun 3-5 katına tüketiyor. Bu kısır döngüyü de çözmek lazım" dedi.

"10 çeşit limon üretiliyor, ikisinde hasat başladı"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü ise" "Bu bölgede yaklaşık 10 limon çeşidiyle üretim yapılmakta. Ağırlıklı olarak mayer ve kütdiken limonun yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılmakta. Eylül ayında başlayan hasat Mart sonuna kadar devam etmekte. Mayer limonu ve enterdonato limonu erkenci limon olarak hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilmekte. Kütdiken ve Aydın limonu dedikleri Mollamehmet limonu da depolamaya uygun limon çeşitlerimiz olup yaklaşık 9 ay doğal ve soğuk hava depolarında depolanabilmektedir. Ülkemizin limon ihtiyacının büyük bir kısmını bölgemiz karşılamakta, özellikle Mersin ilimiz karşılamakta. Burada da enstitü olarak ihracat şansımızı daha da arttırmak için ve üretim sezonumuzu 12 aya yaymak için ıslah çalışmaları yapmaktayız. Hasat sonrası depo ömrünü uzatan, kaliteyi koruyan çalışmalar yapmaktayız. Kütdiken limonun büyük bir belası olan "uçkurutan" hastalığına da dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları yapmaktayız. Geçmiş dönemlerde araştırmacılarımız sağ olsunlar 3 tane çekirdeksiz limon çeşidi geliştirdiler ve biz bunu piyasaya devrettik. Şuan üretici firma, fidanları üretip üreticimizle buluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.