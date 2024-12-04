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Mersin ekonomisi için yol haritası belirleniyor

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Mersin ekonomisinin yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında temaslar devam ediyor. Verimli görüşmelerin gerçekleştirildiği zirveye çok sayıda katılımcıyla birlikte Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz de katıldı.

Türkiye Yüzyılı'nda Mersin ekonomisinin yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında temaslar sürüyor. Mersin Ekonomi Platformu'nda zirvenin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde sahiplenilmesine olanak sağlayacak, çok verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

Mersin ekonomisi için yol haritası belirleniyor

AK Parti MKYK Üyesi ve önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever başkanlığında, Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamındaki Arama Konferansları değerlendirme yol haritasının belirlenmesi amacıyla önemli bir toplantıya imza atıldı. Toplantıya Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin iş dünyasının başkan ve temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Merkez ve Mersin İl Başkanlığı düzeyinde toplantıya katılım sağlanmasının yanı sıra konunun sahiplenilmesinin, Mersin açısından öneminin oldukça büyük olduğu vurgulandı. Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya yaptığı konuşmada, Mersin Ekonomi Zirvesi'nin kapsamını Mersin dışına taşıyarak sahiplenen AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'e Mersin adına teşekkürlerini iletti.

Mersin ekonomisi için yol haritası belirleniyor

Mersin Ekonomi Platformu, programın ardından bir teşekkür metni de yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanayi, teknoloji, lojistik, turizm ve tarım sektörleriarama konferansları sonrasında ortaya çıkacak raporlarda Mersin'in öncelik ve ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar hususunda başta Cumhurbaşkanlığı birimleri, ilgili bakanlıklar düzeyinde destek vereceklerini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'e, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir'e gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Mersin Ekonomi Platformu olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

2025 yılının ilk aylarında gerçekleştireceğimiz "Mersin Ekonomi Zirvesi'nin" başta Mersin'imize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, zirvemizi yakından takip eden değerli basın camiamıza ayrıca çok teşekkür ediyoruz."

Mersin ekonomisi için yol haritası belirleniyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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