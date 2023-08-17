Mersin Ekonomi Platformu'nun 12. Dönem Başkanı Göreve Başladı

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 12. Dönem Başkanı Servet Özkaya, görevine başladı. Özkaya, yeni dönemde kentin ekonomisi için koordinasyon ve buluşma noktası olacaklarını belirtti.

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) 12. Dönem Başkanı Servet Özkaya göreve başladı.

MEP 11. Dönem Başkanı Özcan Demir, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende, görevini Özkaya'ya devretti.

Programda konuşan Özkaya, yeni dönemde kentin ekonomisi için koordinasyon ve buluşma noktası olacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ortaya çıkan yatırım imkanlarından Mersin'in daha fazla pay almasını hedefleyeceklerini ifade etti.

Demir de Özkaya ve ekibine başarılar diledi.

Törene, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.