Mersin ekonomi: Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday unu Kg 7,10 7,10 Bulgur (paketli) Kg 11,07 12,80 Makarna Kg 17,26 17,26 Limon Kg 3,93 4,42 İrmik (paketli) Kg 13,21 13,21

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