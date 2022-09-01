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Mersin ekonomi: Mersin Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Mersin ekonomi: Mersin Ticaret Borsası

Mersin ekonomi haberi... Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,42 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday unuKg7,107,10
Bulgur (paketli)Kg11,0712,80
MakarnaKg17,2617,26
LimonKg3,934,42
İrmik (paketli)Kg13,2113,21

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

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