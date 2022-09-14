Mersin ekonomi haberleri: Yılın ilk zeytin hasadı Silifke'de başladı

Türkiye genelinde yılın ilk sofralık zeytin hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

Silifke genelinde 13 bin 400 dönüm sofralık, 28 bin 300 dönümü de yağlık olmak üzere toplam 41 bin 700 dönüm alanda hasat gerçekleştirilecek. Eylül ayının ikinci haftası başlayan hasadın Ocak ayına kadar devam edeceği belirtildi.

Silifke genelinde zeytin ağaçlarından ağaç başına ortalama 30 kilogram verim alınırken, hasat edilen zeytinlerin 23 bin 712 tonu sofralık, 7 bin 597 tonu da yağ olarak tüketiliyor.

Silifke'nin Bucaklı Mahallesinde Turan Küçükyılmaz'a ait 150 dönümlük Gemlik cinsi zeytinin bahçesinde hasada başladıklarını ifade eden zeytin tüccarı İmdat Kocabaş, "Silifke ilçesinde ilk zeytin hasadımızı başlattık. 150 dönümlük bir arazide yaklaşık 100 ton civarında yeşil sofralık zeytinimiz var. Hasadını yaptığımız bu zeytinleri Manisa Akhisar'daki zeytin kırma fabrikalarına gönderiyoruz. Dalında 8 TL'ye aldığımız zeytin işçilikle birlikte 11 TL'ye mal oluyor. Şuan ki fiyatların ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Bu gün başladığımız zeytin hasadımız da yaklaşık Ocak ayına kadar devam edecek" dedi. - MERSİN