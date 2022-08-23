Mersin yerel haberi... Tarsus Belediyesi, Üreticiden Satın Aldığı 6 Ton Karpuzu Dar Gelirli Vatandaşlara Dağıttı

Tarsus Belediyesi, çiftçilere destek kapsamında üreticilerden satın aldığı 6 ton karpuzu dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Tarsus Belediyesi, hasadı yapılan karpuzları çiftçiden satın alarak dar gelirli vatandaşa ücretsiz olarak ulaştırdı. Karpuzlar, vatandaşlara Halk Market aracılığı ile ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlara ata ve yerli tohum desteğinde bulunarak hem üretim hem hasat esnasında da destek veren Tarsus Belediyesi, karpuzları satın alarak bir yandan üreticiye destek oldu, bir yandan da vatandaşların sofralarına karpuz ulaştırdı.

Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile beraber yaptığımız hizmetle hem üreticimizi hem de vatandaşımızı memnun ediyoruz. Hedefimiz, bu sayede üretimi destekleyerek çiftçimizin zararını en aza indirmek. Aynı zamanda hasadı tamamlanan ürünleri üreticiden alarak dar gelirli vatandaşlarımızın sofralarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu.