Mersin ekonomi haberi | Mersin Ticaret Borsası
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Mersin yerel ekonomi haberine göre Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|10,20
|13,78
|Mısır unu
|Kg
|9,25
|9,25
|Pirinç (paketli)
|Kg
|13,65
|30,46
|Bulgur
|Kg
|7,50
|7,50
|İrmik (paketli)
|Kg
|15,80
|18,34
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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