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Mersin ekonomi haberi | Mersin Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Mersin ekonomi haberi | Mersin Ticaret Borsası

Mersin yerel ekonomi haberine göre Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 7,50 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (aşurelik) Kg10,2013,78
Mısır unuKg9,259,25
Pirinç (paketli) Kg13,6530,46
BulgurKg7,507,50
İrmik (paketli)Kg15,8018,34

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

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