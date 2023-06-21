Mersin'den Sakarya'ya gelen çiftçi çilek yetiştiriciliğine başladı

Yaklaşık 805 kilometre yol kat ederek Mersin'den Sakarya'ya gelen çiftçi, 250 bin liralık bir yatırımla çilek yetiştiriciliğine başladı. Bal kabağı, ıspanak, mısır, marul gibi mahsullerin yetiştiği Erenler ilçesinin topraklarında ekimi yapılan çileğin ilk hasadı da gerçekleştirildi.

Mersin'den Sakarya'ya geldi, çilek yetiştiriciliğine başladı

805 kilometre yoldan geldi, 250 bin liralık yatırımla ilk hasadını yapıyor

SAKARYA - Yaptığı araştırmalar neticesinde yaklaşık 805 kilometre yol kat ederek Mersin'den Sakarya'ya gelen çiftçi, 250 bin liralık bir yatırımla çilek yetiştiriciliğine başladı. Bal kabağı, ıspanak, mısır, marul gibi mahsullerin yetiştiği Erenler ilçesinin topraklarında ekimi yapılan çileğin ilk hasadı da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 805 kilometre yol kat ederek Mersin'den Sakarya'ya gelen çiftçi Mustafa Avcı, toprak analizleri ve yaptığı pazar araştırmaları neticesinde Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'nde yatırım yapmaya karar verdi. Avcı; bal kabağı, ıspanak, mısır, marul gibi mahsullerin yetiştiği ilçenin topraklarında geçen yıl ağustos ayında ekimini yaptığı çileğin ilk hasadını gerçekleştirmeye başladı. Sakarya topraklarının verimli olduğunu aktaran Avcı, 6 bin metrekare alan üzerine 250 bin liralık yatırım yaptığı topraklarda çilekten elde edeceği rekoltenin kendisini memnun edeceğini söyledi. Sakarya'da çilek denildiği zaman akıllara Pamukova ilçesinin geldiğini belirten Büyükesence Mahalle Muhtarı Sadettin Duman ise artık Erenler ilçesinin de akıllara geleceğini vurguladı.

"Sakarya toprağının daha verimli olduğunu öğrendim ve yatırım yapmayı düşündüm"

Sakarya'ya gelerek pazar araştırması yaptığını aktaran çilek üreticisi Mustafa Avcı, "İlk önce buraya gelip Sakarya'da araştırma yaptım ve pazar açığı olduğunu, buraların toprağının daha verimli olduğunu öğrendim. Yatırım yapmayı düşündüm. İlk işimiz toprak tahlili yaptırmak oldu. Bunun neticesinde tahlile göre yatırım yaptık, toprağın eksikliklerini tamamladık. Başta organik madde olmak üzere ve şu anda ilk hasat yapılıyor, gayet de memnunum. Burada bahçede kendin topla usulü var. Gelen müşterilerimiz 50 lira bir ücretle kendileri topluyor. Ayrıca pazara da sunuyoruz. Şu anda memnunuz, daha güzel olacak. 250 bin lira gibi bir yatırım yaptım buraya" dedi.

"Erenler ilçemizde de çilek üretimi başladı"

Erenler ilçesinde artık çilek yetiştiriciliğinin de yapıldığını aktaran Büyükesence Mahallesi Muhtarı Sadettin Duman ise "Sakarya'mızın toprakları çok verimli. Her türlü mahsul oluyor. Ispanak, şeker pancarı, patates, mısır, marul ve şimdi bir de çilek de eklendi. Kardeşimiz Mersin'den geldi, burada çilek üretimi yapıyor. İlk hasat oluyor bugün. Bundan sonra da yine sezon bitene kadar devam edecek. Sakarya'da çilek denilince aklımıza Pamukova ilçemiz geliyordu. Bundan sonra Erenler ilçemiz akıllara gelecek. Erenler ilçemizde de çilek üretimi başladı" diye konuştu.