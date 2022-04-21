Mersin'den Dubai ve Rusya'ya üzüm

SİLİFKE, MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı yapıldı. Örtü altı üzüm üreticisi Mustafa Sak'ın 7 dönümlük serasından toplanan üzümler Dubai ve Rusya'ya kilosu 130 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla gönderildi.

Silifke'de ilk üzüm hasadı, Atakent mahallesinde yapıldı. Örtü altında Yalova incisi cinsi üzüm üreten Mustafa Sak'ın arazisinde üzüm hasadı gerçekleştirildi. Sak, hasatta yaptığı açıklamada, "Silifke'de üzümde ilk hasadı gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mustafa Sak, seradaki 7 dönümlük bağından 15-20 ton üzüm hasadı yapıldığını kaydederek, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Kesilen üzümlerin hasadı Türkiye'de ilk defa burada yapılıyor. Kesilen üzümler Dubai'ye gidiyor. Şimdi Rusya pazarı da açıldı. 130 ila 150 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Fiyattan memnunuz" dedi.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise üzüm üretiminin Uzuncaburç Mahallesi ile Göksu Vadisi köyleri olan Keben, Sabak, Karakaya, Kargıcak, Evkafçiftliği, Gündüzler ve Kepez köylerinde yoğun bir şekilde yapıldığını belirtti.

Silifke'de örtü altında 63 dönüm alanda üretim yapıldığını belirten Türer, "Açıkta yetiştirilen üzümlere oranla örtü altında erken çıkmasının yanında daha fazla da ürün alıyor. Yani açık alanda bir dönümden ortalama 400 kilo ürün hasat edilirken, örtü altında ise bu rakam 3 tona kadar çıkıyor. İlk hasadını yaptığımız Yalova incisi üzüm de üreticimize iyi bir gelir getirecektir" dedi.

Türer, ilçe genelinde 18 bin 500 dönümlük alanda üzüm üretimi yapıldığını ve bu alanda 8 bin 500 ton üzüm hasadı gerçekleştirileceğini kaydetti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi