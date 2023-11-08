Mersin'de Zeytin Fiyatları Düşürüldü, Üreticiler Tepkili

Mersin'in Mut ilçesinde bazı fabrikalar ile tüccarların zeytin alım fiyatını 5 TL düşürmesine tepki geldi. Bazı üreticiler hasadı erteleme kararı aldı.

Türkiye'nin zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Mersin'in Mut ilçesinde kilosu en düşük 30, en yüksek 70 lira olan zeytinin tüm cinslerinde işleme tesisi ve tüccarlar tarafından 5'er TL fiyat düşürüldü. Duruma tepki gösteren Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülsüm Kevser, kooperatifin sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, zeytin alımı yapan bir firmanın yetkilileriyle görüştüğünü, fiyatların neden düştüğünü sorduğu zaman firma yetkilisinin ise "Size hesap mı vereceğiz" dediğini söyledi.

"3 gün zeytin toplamayın, toplarsanız bile tüccara vermeyin, yağa verin"

İlçede üreticilerin fiyatların düşmesinin ardından kooperatife başvuran üreticilerin, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sorduğunu belirten Kevser, "Dünyanın hiçbir yerinde az olan bir malın fiyatı düşmez. Bu işin içinde bir oyun var. Bu durumda bizim yapacağımız şey, güçlerimizi birleştirmek ve zeytinimizi üç gün toplamamak. Üç gün eleklere zeytin götürmeyelim. Şu an Türkiye'de zeytin yok, dünyada zeytin yok. Yani zeytin fiyatının düşmesi mümkün değil. Dolayısıyla üç gün zeytin toplamayın. Toplarsanız bile tüccara vermeyin, yağa verin" dedi. Kevser, şöyle devam etti:

"Zeytin hasadına Ekim ayında başlandı. Hasadın ilk günlerinde işletmelerin tüketicinin beklentisini karşılayan fiyatlar verildi ancak geçen hafta birdenbire tüm zeytin cinsinde 5'er lira fiyat düşürdüler. Bizim kooperatifimizin bir işletme tesisi yok. Dolayısıyla birkaç firma burada piyasayı belirliyor. Burada OSB'de tesisi olan bir firma var, Manisa'daki tesislere götürmek üzere buradan alanlar var. Bu sene zeytin az, talep çok. Buna rağmen fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. İlçede Ayvalık, Gemlik ve Domat türü zeytin üretiliyor. Bunların da kalibrelerine göre kendi içinde 12 türe ayrılıyor. Zeytin türlerinin her birinin kalibresinin farklı fiyatı olur. Tüm türlerde 5 TL fiyatları düşürdüler. Üreticiler olarak biz de tepkimizi göstermek istedik. Alıcıların 5 TL düşüşten vazgeçmelerini istiyoruz. Cuma gününe kadar vazgeçmezlerse belki zeytin vermemeye devam edeceğiz. İlçede çağrımıza çok sayıda üretici katıldı. Biz bu eylemle bir kültürü yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu karara katılmayan, ürün vermeye devam eden üretici için de mücadele ediyoruz."

"Bu fiyat düşüşleri tüketiciye yansıyacak olsa inanın bizler de elimizi taşın altına koyarız"

Kevser, zeytin işleme fabrikalarının üreticiden zeytin alırken fiyatı düşürmelerinin nihai tüketiciye yansımadığını ifade ederek, "Eğer bu fiyat düşüşleri tüketiciye yansıyacak olsa inanın bizler de elimizi taşın altına koyarız. Tüketici daha ucuza yesin diye biz de fedakarlık yaparız. Şunu da iyi biliyoruz ki bu fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor. Aracılar, şirketler kazanıyor. Bakın bizim hasat ettiğimiz iri siyah zeytinin kilosu burada 50 ila 60 TL arasında veriliyor. Aynı zeytinin marketlerdeki paket fiyatına bakıyoruz, 400 gramı 130 TL. Yani neredeyse kilosu 300 TL, aradaki fark dört katı. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Üreticiler olarak kooperatifte örgütlendik, hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Bu ürünleri alan tüketiciler de haklarını arasınlar. Fiyatların düşürülmesinin tüketicilere yansımadığını özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Üreticiler ise, kooperatifin aldığı karara uyacaklarını söyledi. - MERSİN