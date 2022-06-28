Mersin'de üzüm üreticilerine "Erken hasat" uyarısı - Haberler

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Mersin'de üzüm üreticilerine "Erken hasat" uyarısı

AA - Selahattin Özbozkurt - Ekonomi
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Mersin'de üzüm üreticilerine 'Erken hasat' uyarısı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm üreticileri erken hasat yapmamaları konusunda uyarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm üreticileri erken hasat yapmamaları konusunda uyarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ile Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede önemli tarımsal faaliyetlerden olan bağcılığın yoğun olarak yapıldığı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdoğan, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıdanın ulaşması için ilçede üzümde erken hasat konusunda kontrollerinin devam ettiğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Avcı da Üzüm Erken Hasat Komisyonu olarak ilgili tüm kesimlerin katılımıyla erken hasat uyarısında bulunmaya ve kontrollere devam edeceklerini kaydetti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Ekonomi

Hisarcık Tarsus Mersin Ekonomi Haberler

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