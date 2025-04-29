Mersin'de Turfanda Üzüm Hasadı Başladı

Turfanda örtü altında üzüm hasadı başladı

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de, İlkbaharda yaşanan don olaylarını yüzde 20 verim kaybıyla atlatan örtü altı üzümde hasat başladı

MERSİN - Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda üretilen üzümde hasat başladı. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don nedeniyle örtü altında yüzde 20 verim kaybı oluşurken ilk ürünler 250 TL'den alıcı buldu.

Mersin'de örtü altında ve açıkta turfanda üretilen sebze ve meyvelerin hasadı sürüyor. Erikten, kayısıya, yenidünya dan, çileğe kadar hasatların başladığı kentte örtü altına yetiştirilen beyaz üzümlerde olgunlaştı. Erdemli ilçesi Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri hasat edildi. Üzümün ilk hasadı 250 TL'den alıcı bulu. İlkbaharda yaşanan soğuk hava ve zirai don örtü altında yaklaşık yüzde 20 oranında verim kaybına neden oldu.

İçerisinde bulundukları serada üzüm üretildiğini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise," Örtü altında üretilen üzüm çeşidimiz Yalova incisi. Zorlukları aşarak bugün hasada başladık. 2025 yılı tarımsal üretimde doğal afet yılı oldu. Zirai don yaşadık. Hem açık sahamız etkilendi, hem de örtü altındaki üretim etkilendi. Açık sahada ağaçlarımız çiçek açmıştı çok etkilendik. Örtü altında ise ısıtma yaptık yine de verim kaybı oldu"dedi.

Turfanda üzüm yetiştirdiğini anlatan üretici İbrahim Köse," Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu sene olumsuz hava şartlarından dolayı biraz sıkıntılar yaşadık. Soğuklarda sobalar yaktık, ısıtmaya çalışarak erken hasat etmeyi başardık" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren örtü altında hasat yapan işçilerde, üzümlerin özenle kesilip paketlenerek alıcılara gönderildiğini söyledi.