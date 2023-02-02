Mersin'de topraksız tarımla yetiştirilen çilekler hasat edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında topraksız yetiştirilen çilekler toplandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kurtuluş Mahallesi'ndeki serada topraksız üretilen çileklerin hasadına katıldı.

Çiftçilere bereketli sezon dileyen Pehlivan, işçilerle meyve topladı.

Pehlivan, gazetecilere, Türkiye'de üretilen 650 bin ton çileğin 260 bin tonunun kentte yetiştirildiğini söyledi.

Silifke çileğinin, coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunu belirten Pehlivan, "Bu topraklarda 100'e yakın ürün yetişiyor. Yoğun şekilde tarımsal faaliyetler var. Anamur ve diğer ilçelerimizde de çilek yetişiyor ama yüzde 50'den fazlası Silifke'de üretiliyor. Çilek üretimi 12 ay boyunca devam ediyor. Ova tarafında açık alanlarda, seralarda, bin rakımdaki yaylalarda çilek üretimi var." diye konuştu.

Hasat etkinliğine Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ile Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da katıldı.