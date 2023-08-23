Mersin'de Semt Pazarlarında Hileli Satışlara Karşı Denetim

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, hileli satışları engelleyip vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla semt pazarlarını denetledi; satıcıların kullandığı hassas tartılar, etiketler ve kullandıkları kilogram tartı ağırlıklarını kontrol etti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 'Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliği' kapsamında; ilçe sakini vatandaşların sağlıklı, nitelikli ve eksiksiz hizmet almasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları aldatmaya, mağdur etmeye yönelik girişimleri engellemek amacıyla, Akdeniz ilçe sınırlarında kurulan pazaryerlerinde, satıcıların kullandığı hassas terazileri, kilogram tartı ağırlıklarını ve fiyat etiketlerini kontrol etti. Ekipler, fiyat etiketi eksik olan tezgah sahiplerini de etiketleri yerleştirmeleri noktasında uyardı. Pazar yerlerinin etrafının temizliğini de kontrol eden ekipler, hileli satışlarla haksız kazanç sağlayıp vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde pazarcı esnafına ikazlarda bulundu. Akdeniz Zabıta ekiplerinin denetimine tanık olan vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimlere bizzat katılan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında denetimlerinin aralıksız süreceğini ifade etti. Sivaslıoğlu; Denetimlerimizde özellikle fiyat etiketi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir de etiketteki fiyat ile terazideki fiyatın uyuşup uyuşmadığını denetliyoruz. Çünkü bize gelen şikayetlerin başında, örneğin 'karpuzun etiketinde 10 lira yazıyorsa, terazide bu 11-12 lira yazılı' şeklinde. Bugünkü denetimlerimizde ona çok dikkat ettik. Şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlamadık, bu da bizleri memnun etti. Şu anda etiketsiz herhangi bir tezgahımız yok. Bölgemizde faaliyet gösteren semt pazarlarında denetimlerimiz devam edecek şeklinde konuştu.