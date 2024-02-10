Üye Girişi
Haberler

Mersin'de semercilik mesleği teknolojiye yenik düştü

Güncelleme:

Mersin'in Mut ilçesinde 40 yıldır semercilik yapan Üstün Topaktaş, patpat motorlarının çoğalmasıyla semer satamaz hale geldiğini belirtti. Semerci sayısının azalmasıyla mesleğin bitme noktasına geldiğini ifade eden Topaktaş, teknolojinin gelişmesiyle semercilik mesleğinin zorluklarını anlattı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Mut ilçesinde 40 yıldır yaptığı semercilik mesleği teknolojiye yenilince artık semer satamayan Üstün Topaktaş, "5 ayda bir semer satamaz hale geldim" dedi.

Mersin'in Mut ilçesinde daha önceleri 10 tane olan semerci sayısı, son yıllarda patpat motorlarının çoğalmasıyla 1'e düştü. Patpat, motorlarının işlerini bitirdiğini belirten ilçenin son semerci ustası 51 yaşındaki Üstün Topaktaş, 40 yıllık mesleğiyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Topaktaş, baba mesleği olan semerciliğe 10 yaşında başladığını ve meslek hayatını ise 40 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Topaktaş, "Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam vefat ettikten sonra tek başıma yapıyorum. 10 yaşından beri bu meslekle uğraşıyorum. Fakat meslek bitme noktasına geldi" dedi.

"Bu mesleği Patpat motorları bitirdi"

Bu mesleği teknolojinin gelişmesiyle kullanımı artan Patpat motorlarının bitirdiğini kaydeden Topaktaş, "Patpat motoru semerciliği bitirme noktasına getirdi. 5-6 aydır bir semer satamıyorum satamayınca meslek bitti. Köylere gidiyorum satış olmuyor ben dayanamaz oldum. Bir çobanlarda var eşek. Çoban bir semer aldığı zaman 3-4 sene gidiyor. Sadece çobanlara satar olduk. Eskiden odun çekerlerdi şimdi odun işi de yok traktörle, patpatla çekiyorlar onun için meslek bitti" diye konuştu.

"Satamadığım için yapmıyorum meslek bitti"

Topaktaş, semerleri satmak için Karaman, Gülnar, Ermenek tarafına götürdüğünü ama oralarda da satamadığını belirterek, "Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlarda patpata döndü. Aşağı yukarı 5 ayda bir semer satamaz hale geldim. Bir semerin maliyeti bin 500 ile 2 bin lira arası. Bende 3 ile 3 bin 500 liraya satıyorum. Üç günde bir semer yaparım. Bin 500 lira maliyetinden 2 bin lira kalır ama iki ayda üç ayda bir semer satıyorum kurtarmıyor. Bir semerin işçiliği 3 gün 4 gün sürüyor. Semerin malzemesi keçesi Kahramanmaraş'taki keçe ustasından gelir. Derisi İzmir Tire'den gelir. Ağacı kayısı ağacıdır. Burada kayısıyı kesen bahçecilerden tedarik ederiz. O şekilde hızara götürürüm. Orada kestiririm. Bir günde keçesini. Üç günde normal olsa dört günde bir semer ayda en fazla yapacak olduğum 5-6 semer. Onu da satamıyorum, satamadığım için yapmıyorum meslek bitti" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin Baba Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık ocağı cumartesi günü açık mı? Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı? MNG kargo Cumartesi açık mı? MNG kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar dağıtım yapıyor? Garanti Bankası cumartesi açık mı, hangi şubeler açık? Galatasaray Sparta Prag maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Galatasaray Sparta Prag ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Falda bebek görmek ne anlama gelir? Falda bebek görmek ne demek? Kahve falında bebek görmek iyi midir, kötü müdür? Rüyada şeker görmek ne anlama gelir? Rüyada toz şeker görmek, rüyada bayram şekeri görmek, rüyada kesme şeker görmek nedir? Falda baykuş görmek ne anlama gelir? Falda baykuş görmek ne demek? Kahve falında baykuş görmek iyi midir, kötü müdür? Kuyumcular Cumartesi açık mı? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Al-Musrati kimdir? Al-Musrati mevkisi ne, bonservisi ne kadar? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada ördek görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz ördek görmek, uçan ördek görmek nedir? Rüyada ördek yakalamak ne demek? Rüyada gülmek ne anlama gelir? Rüyada kahkaha atmak ne demektir? Rüyada tebessüm ile gülmek, kahkaha ile uyanmak ne anlama gelir? Aras Kargo cumartesi açık mı? Aras Kargo çalışma günleri 10 Şubat 2024 Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyada çok ağlamak ne anlama gelir? Rüyada hıçkırarak ağlamak, sevinçten ağlamak
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title