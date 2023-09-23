Mersin'de Sahte-Kaçak Akaryakıt ve Sigara Ticareti Operasyonu

Mersin'de yapılan operasyonda sahte-kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 21 bin litre kaçak akaryakıt ve 5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

MERSİN'de sahte-kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yaparak devleti zarara uğratan 1 kişi gözaltına alınırken 21 bin litre akaryak ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde sahte-kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratanlara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir depo operasyon yaptı. Depo da yapılan aramada; özel olarak hazırlanan tanklar içerisinde 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Satış için de özel pompa düzenlediğinin olduğu depodaki kaçak akaryakıtta el konulurken olayla ilgili olarak A.D.Ç.'nin yakalamasına yönelik ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, ayrıca kaçak-sahte sigara ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar da şüpheli A.A.?nın evine yapılan baskında 5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. A.A. gözaltına alınarak soruturma başlatıldı. (DHA)