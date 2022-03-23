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Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı

AA - Burcu Kaya - Ekonomi
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Mersin'de örtü altı erik hasadı başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde üreticiler örtü altı erik hasadına başladı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde üreticiler örtü altı erik hasadına başladı.

Keben Mahallesi'nde örtü altında yetiştirilen ve hasadı yapılan erikler, kasalara dolduruldu.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mustafa Göktaş, gazetecilere, bu yıl soğuk havanın etkisiyle 15 günlük gecikmeyle hasada başladıklarını söyledi.

Hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Göktaş, "Silifke'de 15 bin dönümlük alanda erik bahçelerimiz var. 15-20 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Örtü altında da 250-300 ton aralığında beklentimiz var." diye konuştu.

Erik üreticisi Kamil Topçu da hasadın çiftçileri hayırlı olmasını dileyerek, bahçesinden 4,5 ton ürün beklediğini kaydetti.

AA / Burcu Kaya - Ekonomi

Mustafa Göktaş, Mersin, Keben, Erik, Ekonomi, Haberler

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