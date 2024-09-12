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Mersin'de Orman Köylülerine Güneş Enerjisi Sistemi Kuruldu

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Mersin'de İklime Dirençli Ormancılık (İDOP) projesi kapsamında, orman köylülerinin evlerinin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES), hanelerin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Proje sayesinde orman köylüleri elektrik ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor ve ahırlarında da elektrik kullanabiliyor.

Mersin'de İklime Dirençli Ormancılık (İDOP) projesi kapsamında, orman köylülerinin evlerinin çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES), hanelerin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası işbirliğiyle orman köylülerine farkındalık oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destek amacıyla hayata geçirilen projeye, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası da dahil edildi.

Proje çerçevesinde, Hacıhamzalı, Kösebalcı, Sayköy, Taşkuyu ve Ulaş mahallelerindeki 61 hanede Şebekeye Bağlı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sistemi (ŞEBGES) kuruldu.

Evlerinin çatılarına kurulan GES ile elektrik üreten orman köylüleri, ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor.

Mahalle sakinleri, GES aracılığıyla ahırlarında da elektrik kullanabiliyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi

Ekonomi Enerji mersin Güncel Tarım Çevre Güneş

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