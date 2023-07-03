Mersin'de Nakliye Komisyoncuları İçin Lojistik Merkezi İnşa Ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, nakliye komisyoncuları için Lojistik Merkezi inşa etmeye başladı. Proje, 2024 yılında tamamlanması planlanıyor ve içerisinde ofisler, sosyal tesisler ve tır parkı bulunacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin nakliye komisyoncuları için projelendirdiği 'Lojistik Merkezi'nin yapım çalışmaları başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Akdeniz ilçesinde 76 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Lojistik Merkezi'nde, kazı çalışmaları devam ediyor. Projenin 2024 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Araç filosu yoğun olduğu için ihtiyaca cevap veremeyen, şehir içerisinde kalması nedeniyle de trafik ve çevresel sorunlara neden olan Nakliyeciler Sitesi, komisyoncular için yetersiz kalıyordu. Site, nakliyeciler için dur-kalk maliyeti açısından da önemli bir kayba neden oluyordu. Bu soruna çözüm bulmak için yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, oldukça büyük bir alanda inşaat çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Nacarlı bölgesinde inşaat çalışmalarına başlanan Lojistik Merkezi, nakliye komisyoncularının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Lojistik Merkezi içerisinde, Mersin'de nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın yer alacağı ofisler, mescit, market, restoran gibi ortak kullanıma ait sosyal tesisler, TIR ve kamyonların park edeceği 181 araçlık tır parkı yer alacak.

AYDIN: "LOJİSTİK MERKEZİ'NDE 100 OFİS, SOSYAL TESİSLER VE 181 ARAÇLIK TIR PARKI OLACAK"

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda Yapım Bakım Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, projenin detaylarını paylaşarak, "22 Mayıs 2023 tarihinde, Akdeniz İlçesi Nacarlı bölgesinde 76 bin 500 metrekare alan üzerinde Lojistik Merkezi'nin yapımına başladık. Proje kapsamında, nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın yer aldığı ofisler, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesisler, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık TIR parkı yer alıyor" dedi.

Nakliyeciler için yıllardır süregelen trafik sorununun çözümüne, Lojistik Merkezi'nin önemli katkı sunacağını sözlerine ekleyen Aydın, "Projenin tamamlanmasıyla, şehir içerisinde kalmış Nakliyeciler Sitesi ve TIR parkının yeni konumuna taşınarak, şu anda oluşan trafik ve çevresel sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2024 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor" diye konuştu.