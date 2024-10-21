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Mersin'de Muz Hasat Sezonu Başladı

Mersin'de Muz Hasat Sezonu Başladı
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Türkiye'nin muz üretiminde merkezi konumda olan Mersin'de hasat sezonu başladı. Anamur ilçesi, 37 bin dekar alanda muz üretimiyle ülke ekonomisine 4,5 milyar TL katkı sağlıyor. Yılda üretilen 950 bin ton muzun yarısı Mersin'de yetiştiriliyor.

Türkiye'nin muz üretiminde merkezi konumunda olan ve ülke genelinde talebin yüzde 50'sini karşılayan Mersin'de hasat sezonu başladı. Bahçede 27-30 TL bandında alıcı bulan muz üretim yoğunluğu nedeniyle ürünün başkenti olarak anılan Anamur ilçesi başta olmak üzere Mersin ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde bölgenin başlıca geçim kaynağı olan coğrafi tescilli 'Anamur muzu' yılın 12 ayı boyunca hem örtü altı hem de açık alanda yetiştirilerek ülke genelinde ekonomiye önemli katkı sunuyor. Ülke genelinde üretilen 950 bin ton muzdan, yaklaşık 500 bin tonu Mersin'de 70 bin dekar alanda hasat ediliyor. Türkiye genelinde tüketilen her iki muzdan birinin yetiştiği kentte, en çok üretim ise Anamur ilçesinde gerçekleştiriliyor. İlçede hemen hemen her ailenin geçim kaynağı olan muz 37 bin dekar alanda yetiştirilerek bölgeye 4,5 milyar TL'lik gelir elde edilmesi sağlanıyor. Ekim ayında başlayan yoğun hasat dönemi Mart ortasına kadar sürüyor. Ülkede tüketilen muz ihtiyacını karşılayan Anamur sayesinde ithalatında önüne geçiliyor. Örtü altı ve açıkta bin bir emekle doğal olarak yetiştirilen muzlar önce hevenk şekliyle kesilerek işleme tesisine gönderiliyor. Burada askıya alınan muzlar tartılarak taraklara bölünüp sudan geçirilerek kasalara alınıp sarartma odalarına konuluyor. Bir hafta ile 10 gün arasında sarartma odalarında bekletilen muzlar tırlarla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Van başta olmak üzere ülke genelinde hemen hemen her şehre gönderiliyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yeni sezonun hasadına katılarak işçilerle muz kesimi yaptı.

Bu sezonun hasat döneminin başladığını belirten işçiler, kesimden paketlemeye kadar emek verilerek özenli bir şekilde muzları tüketiciye gönderdiklerini söyledi.

"Anamur muzun başkenti"

Mersin'in 10 ürünün üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin muzda Türkiye'de üretilen ürünler içerisinde birinci sırada. Anamur ilçesi de Türkiye'de muzun başkenti. Son yıllarda üretimi her geçen gün artan bir ürün. Geçmişte ithal edilen teşvikler ve üreticilerimizin gayreti, yatırımları sayesinde artık neredeyse ihracat yapar hale gelmiş durumdayız. İthal ikame noktasına gelmiş durumdayız" dedi.

Üretimle ilgili de bilgi veren Pehlivan, "Ülkemizde yaklaşık 950 bin ton muz üretiliyor. Bu üretimin yüzde 50'si Mersin'imizde üretiliyor. Mersin'imizde üretilen muzun da yüzde 50'sinden fazlası Anamur ilçemizde üretiliyor. Muz hasadı Ekim ayında başlıyor, Mart ayına kadar devam ediyor, süreklilik arz ediyor. Tabi ilimizin iklim ve toprak yapısı bu ürünlerin yetişmesine ziyadesiyle müsait" ifadelerini kullandı.

Anamur'da muzun ekonomiye getirisi 4,5 milyar TL

Anamur ilçesinde 37 bin dekar alanda muz üretimi yapıldığına dikkat çeken Pehlivan, "Yaklaşık 4,5 milyar TL'lik bir hasılat elde ediliyor. Buradaki ürünler yeşilken toplanıyor, belirli bir işlemden geçiyor ve yurdumuzun her noktasına dağılıyor. Anamur muzunun tadı, aroması, kabuk yapısı gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bu yönüyle de coğrafi tescilli bir ürünümüz. Bu nedenle de simge ürünlerimizden biridir" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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