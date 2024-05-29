Mersin'de Kurbanlık Hayvan Pazarlıkları Yoğunlaşıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala her ilde olduğu gibi Mersin'de de vatandaşlar hayvanlarını erkenden almaya başladı. Büyükbaş hayvanların genelde 110 ile 170 bin TL arasında satıldığı kentte satıcılar ile alıcılar arasında gerçekleşen pazarlıklar dikkat çekti.

16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde tüm yurtta kurbanlık hayvanların satışları başladı. Mersin'de de önceden hayvanlarını almak isteyen vatandaşlar, çiftliklere giderek kurbanlık seçiyor. Seçtikleri hayvanlar üzerinden satıcıyla pazarlığa tutuşan vatandaşlar, aracıların da araya girmesiyle heyecanlı anlar yaşanmasına neden oluyor. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından hayvanlarını alan vatandaşlar, bu sene fiyatların biraz yüksek olduğunu söyledi.

Büyükbaş hayvanların kilogramına göre 110 ile 170 bin TL arasında olduğu belirtildi. İsteyenlerin pazarlıkla, isteyenlerin ise büyükbaş hayvanları canlı kilogram fiyatından aldığı öğrenildi. Kentte büyükbaş hayvanların canlı kilogram satış fiyatının 250 ile 270, küçükbaş hayvanların ise 260 ile 280 arasında olduğu kaydedildi.

Kurbanlık almaya geldiklerini belirten Yaşar Anıt, "6 kişi olarak karar verdik, biraz önce pazarlıkla hayvanımızı 140'a aldık. Rabbim hayırlı etsin, herkese de nasip etsin" dedi.

Dört kuşaktır hayvancılıkla uğraştıklarını aktaran besici Ümit Değer ise, "Kurbanlık hayvanlara talep güzel, satışlarımız da güzel. Bütün bütçelere uygun kurbanlıklarımız mevcut. Kurbanlıkların fiyatı kilogramına göre 110 ile 170 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarının yüze 75'ini sattıklarını ve il dışından memleketlerine gelecek müşterileri de olduğunu ifade eden Değer, satıştan kesime kadar tüm hizmeti verdiklerini söyledi. - MERSİN