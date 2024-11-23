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Mersin'de Kıyafet Mağazası Açılışı: Kadınlar İndirimli Ürünler İçin Yarıştı

Mersin'de Kıyafet Mağazası Açılışı: Kadınlar İndirimli Ürünler İçin Yarıştı
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Mersin'de bir kıyafet mağazasının açılışında, indirimli ürünleri almak için sabah saatlerinde sıraya giren kadınlar arasında izdiham ve kavga yaşandı. Mağaza sahibi, açılışta yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Mersin'de bir kıyafet mağazası açılışında 25-30 TL'lik ürünleri almak için kadınlar adeta birbirleriyle yarıştı. Açılışta, kadınlar arasında zaman zaman kavgalar da yaşandı.

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole Mağazası, 10. şubesini Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açtı. Saat 10.00'da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 6'sında sıraya girdi.

Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı. Kadınların 25-30 TL'lik ürünleri almak için birbiriyle kavga etmesi ise saniye saniye görüntülendi.

"Çok güzel bir rağbet var"

Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, "Bizim her açılışımız böyle oluyor. Çünkü bin liralık ürünü 30 liraya satıyoruz. Çok güzel bir rağbet var. Çok memnunuz" dedi.

Sabah 06.30'da sıraya girdiğini söyleyen Zülfiye Deniz isimli vatandaş ise dışarıda 2 bin liraya satılan ürünü 250 liraya aldığını anlatarak, "Fiyatlar çok ucuz. Kavga etmeye değer" diye konuştu.

Şeyma Başak isimli vatandaş ise bir anda izdiham olduğunu ve istediği ürünü zor şartlarda aldığını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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