Mersin'de kiraz hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde açık alanda yetiştirilen kirazlar kilogramı 35-40 liradan satılıyor.

İlçe genelinde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kirazda hasat başladı.

Koramşalı Mahallesi'ndeki bahçelerde olgunlaşan meyveler, işçiler tarafından özenle toplandı.

Sandıklara konulan kirazlar, hale gidecek araçlara yüklendi.

Üretici Hasan Yorgun, gazetecilere, meyvenin kalitesinden memnun olduklarını söyledi.

İlk toplanan kirazlara ilginin yoğun olduğunu belirten Yorgun, "Ürünümüze özellikle yurt dışından talep çok fazla. Ürünümüz dalında kilogramı 35-40 liradan alıcı buluyor. Biz memnunuz." dedi.

Yorgun, meyveleri İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Kayseri'ye gönderdiklerini, Norveç, Almanya ve Rusya'ya da dış satım yaptıklarını dile getirdi.

Fatma Şimşek de 15 yıldır kiraz yetiştirdiğini ifade ederek, "Yetiştirdiğimiz kiraz erkenci tür. Kaliteli olduğu için ihracatçılar tercih ediyor." diye konuştu.