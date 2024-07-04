Mersin'de HKS'ye kayıt yapılmayan 380 ton limon tespit edildi
Mersin'de fiyatı artan limonda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler sürdürülürken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tuttu.
Mersin'de, fiyatı artan limonda 'fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı' denetimler sürdürülürken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tuttu.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştiren ekipler, Erdemli ilçesindeki 2 depoda HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon tespit etti. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Ekiplerin, denetimleri sürdüreceği bildirildi. - MERSİN