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Mersin'de HKS'ye kayıt yapılmayan 380 ton limon tespit edildi

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Mersin'de fiyatı artan limonda fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler sürdürülürken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tuttu.

Mersin'de, fiyatı artan limonda 'fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı' denetimler sürdürülürken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tuttu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştiren ekipler, Erdemli ilçesindeki 2 depoda HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon tespit etti. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Ekiplerin, denetimleri sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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