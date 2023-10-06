Mersin'de Güz Domatesi Hasadı Başladı

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste güz hasadı başladı. Verimin iyi olması çiftçilerin yüzünü güldürürken, fiyatının da şu anda 10-12 TL bandında gittiği belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta yetiştirilen iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste güz hasadı başladı. Verimin iyi olması çiftçilerin yüzünü güldürürken, fiyatının da şu anda 10-12 TL bandında gittiği belirtildi.

Türkiye'de domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 il içerisinde yer alan Mersin'de sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün alınıyor. Mersin genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kışın örtü altı yaz ve sonbaharda ise açıkta yapılan üretimle ilçede yılda 600 bin tondan fazla domates hasat ediliyor. Güz domatesi olarak bilinen sezonun açıktaki son üretiminin hasadı da sonbaharın girmesiyle birlikte başladı. Tarlada birinci kalite domates 10-12 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler ilk önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehire gönderiliyor.

Erdemli'nin Karayakup köyündeki tarlasında domates üretimi yapan Yunus Söner, "Domatesin güz hasadına başladık. Bu sene verim güzel, kaliteli ürünlerimizi yetiştirdik. Başlayan sonbahar hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürer" dedi.

Üreticilerden Mustafa Yıldız ise, "Güz çeşidi domatesimizi 20 Temmuz'da diktik. Emek çektik olacak diye. 70 gün sonra ilk hasada başladık. Fiyatlar da düzeliyor. Domateslerimiz daha çok iç piyasada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde büyükşehirlerin hemen hemen hepsine gidiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN