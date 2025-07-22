Mersin'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Mersin'de Ejder Meyvesi Hasadı Başladı
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Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ejder meyvesi bahçelerinde hasat sezonu başladı. 150 dönüm arazide üretilen meyve, yerli piyasanın yanı sıra ihracata da yöneliyor ve kilogramı 200 TL'den satılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde tropik meyve olan ve ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya bahçelerinde hasat başladı.

Akdeniz iklimi nedeniyle birçok tropikal ürünün üretildiği Mersin'de ejder meyvesi de dikkat çekiyor. Silifke genelinde 150 dönüm arazide üretimi yapılan ejder meyvesi, iç piyasanın yanı sıra ihracata da gidiyor.

Kentte 7 yıl önce örtü altında üretimine başlanan meyveler, kilogramı 200 TL'den alıcı buluyor. İhracat açıldığı zaman Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Hollanda, Bulgaristan, Irak ve Dubai gibi ülkelere ihraç edilen meyveler, sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanarak sandıklara istifleniyor. Ejder meyvesinin dönümünden bahçenin bakımı ve iklim şartlarına göre 3 tona kadar ürün hasat ediliyor.

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra kurduğu örtü altında ejder meyvesi ürettiğini aktaran Taner Yılmaz, "4. yılımızda ürünümüz çok bol. Fiyatlarımız da birinci sınıf ürünler 200 liradan başlıyor. 2 dönümlük seramdan bu yıl 7 ila 8 ton arası ürün hasat etmeyi düşünüyorum. Bu meyvenin ağacına iyi bakarsan 25-35 yıl arası ömrü oluyor. Haziran ayında başlayan hasadımız aralık ayının ilk haftasına kadar devam etmektedir. İyi bakarsak her yıl ürünümüz belki de katlayarak artacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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