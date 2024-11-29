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Mersin'de Domates Hasadı Kış Mevsiminde de Devam Ediyor

Mersin'de Domates Hasadı Kış Mevsiminde de Devam Ediyor
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Mersin'de kış mevsimine rağmen domates hasadı sürerken üreticiler, 30 ile 45 TL arasında alıcı bulan ürünleriyle yüzlerinin güldüğünü belirtiyor. Sezon boyunca 1 milyon 200 bin ton domates hasat edilecek.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kış mevsimine girilmesine rağmen açıkta yetiştirilen, iç ve dış piyasanın önemli bir kısmını karşılayan domateste hasat sürüyor. Güz hasadının sonuna yaklaşılırken, sezonda 30 ile 45 TL arasında bahçede alıcı bulan domates üreticisinin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'de domates üretiminde Mersin ilk 5 il içerisinde yer alırken, sezonda yaklaşık 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Kent genelinde en çok üretim ise Erdemli ilçesinde yapılıyor. Kentte sonbaharda açıkta başlayan güz domatesi hasadı ise kış mevsimi girmesine rağmen devam ediyor. Tarlada domatesin cins ve kalitesine göre kilogramı 30 ile 45 TL arasında alıcı buluyor. Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra ihracata da gönderiliyor. Karayakup köyünde de hemen hemen herkes bahçede domates başta olmak üzere birçok ürün yetiştiriyor.

"Beklenenin üzerinde bir sezon geçirdik"

Kasım ayının son günleri olmasına rağmen 550 rakımda domates hasadının devam ettiğini belirten Karayakup köyünün muhtarı Mustafa Yıldız, "Ürettiğimiz domateslerimiz iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bu sene fiyatlar iyiydi, çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

Geçen sezon bekledikleri fiyatları göremediklerini belirten Yıldız, bu sezonda ise beklenenin üzerinde bir sezon geçirdiklerini, şu anda domatesin bahçede 30 ile 45 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Bu sene üretici olarak yüzlerinin güldüğünü aktaran Turgay Özdemir ise, kasım ayının son günlerinde hasada devam ettiklerini, aralık ayı sonuna kadar da sürmesini beklediklerini kaydetti.

Ürettikleri domateslerin hasadını yapan Hacer Sümer, "Domates yetiştirdik. Kasım ayında açıkta yetiştirdiğimiz domates çok güzel gidiyor. Hasada devam ediyoruz. Bu yıl verimli de oldu. Bu yıl biz üreticilerin yüzü güldü. İnşallah fiyatlar da böyle devam eder" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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