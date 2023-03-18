Mersin'de desteklenen çiftçiler, örtü altı erikte hasada başladı

Mersin'de tarımsal ve ekonomik alanda Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteğiyle kurulan örtü altı erikte hasat başladı.

Mersin'de tarımsal ve ekonomik alanda Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteğiyle kurulan örtü altı erikte hasat başladı.

Orman Genel Müdürlüğünün ORKÖY destekleri çerçevesinde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mut Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Göksu Mahallesinde içerisinde ısıtma sistemi olan 3 adet erik serası kurulumu yapıldı. Hasadına başlanan örtü altı erikten orman köylülerinin ciddi bir kazanç elde ettiği belirtildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, ORKÖY Şube Müdürü Necmi Poscu, Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış ve Mut Orman işletme müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaları yerinde incelendi. - MERSİN