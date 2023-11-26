Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Zeytin Üreticilerine Makine Desteği Sağlıyor

Mersin'de Büyükşehir Belediyesince sağlanan boylama makinesi sayesinde zeytin üreticileri işlemlerini daha hızlı yaparken, maliyetleri de düşürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kırsalda verdiği desteklerle hem yerli üreticiye destek oluyor hem de üretimi teşvik etmeye devam ediyor. Her bölgenin kendi üretim özelliklerine uygun olarak tarımsal destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem yüksek maliyetler karşısında çiftçiyi koruyor hem de kırsal kalkınmanın devamlılığını sağlıyor.

Bu çerçevede yeni teknolojiye ulaşamayan veya yüksek maliyetlerden dolayı eski yöntemlerle zeytinini boylayan üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin zeytin boylama makinesi sayesinde 5-6 kişinin bir günde yapacağı işi bir saate düşürerek üretim maliyetlerini azaltmanın yanı sıra, iş gücünü de kolaylıyor.

"Makineler sayesinde, artık ürün ve kalite kaybı olmuyor"

Zeytinleri ürün ve kalite kaybı olmadan sınıflandıran makine sayesinde yüzleri gülen zeytin üreticilerinin adresi, bu kez Mut ilçesine bağlı Tozluca Mahallesi oldu. Üreticilerin zeytin boylama makinesi desteğinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Hüseyin Topkara, "Daha önce 5-6 işçinin bir günde yapabileceği işi bir saatte yapabilen bir makine. Yani gün içerisinde 50-60 işçinin yapacağı zeytin ayıklama işini 1 günde yapabilecek bir makine. Kırsal bölgelerdeki tarımsal faaliyetler eski yöntemlerle yapılıyordu. Bundan dolayı ürünlerin kalitesi ve işgücünde kayıplar oluyordu. Üreticilerimizin tarımsal teknolojileri takip edememesi ya da yüksek maliyetlerinden dolayı bunları temin edememesinden dolayı da kalite ve iş gücü kayıpları ekonomilerine yansıyordu" dedi.

Makine desteği ile üreticilere dokunmaya ve katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Topkara, "2023 yılı içerisinde erik, üzüm, ceviz ve zeytin üreticilerimize makine desteğinde bulunduk. Mahallelerde bulunan Tarımsal Kalkınma veya Tarımsal Sulama Kooperatifleri aracılığıyla yüzde 100 hibe ile makine desteğimiz oldu. Mut ilçesinde Topluca ve Hacıahmetli mahallelerine birer adet olmak üzere, 2 adet zeytin boylama makinesi verdik. Makineler sayesinde bir saatte bir buçuk ton zeytini eleyip, boylandırabiliyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir teknolojiyi getirdi, farkı gördük"

Zeytin makinesi desteğini oldukça yerinde ve olumlu bulduğunu aktaran Topluca Mahalle Muhtarı Muharrem Küçüktürk, önceden zeytinleri çok zahmetli bir şekilde sınıflandırdıklarını ifade ederek, "Başkanımız bizleri ve kırsal kalkınmayı destekliyor. Biz bu zeytinleri daha önce akşamdan kilim üzerinde sıyırır, seçer, kademe kademe pazara götürür satarken, şimdi teknoloji geldi ve farkı gördük. İstediğin zeytini sınıflandırıp, kademe kademe seçip istediğin fiyata satabiliyorsun. Aradaki en büyük fark bu" ifadelerini kullandı.

"Ürünleri kalite ve fiyat olarak sınıflandırınca daha çok satmaya başladık"

Topluca Mahallesi Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve zeytin üreticisi Bilal Yılmaz, daha önce zeytinleri tek tek elleriyle seçip ayıkladıklarını anlatarak, "Makine gelince ve ürünleri ayrı ayrı sınıflandırınca daha kolay satmaya başladık. Daha önce beğeni azdı ve çok zaman kaybediyorduk. Kalite ve fiyat olarak sınıflandırınca daha çok satmaya başladık. Zamanımızı daha iyi değerlendirmek için de çok iyi bir destek oldu. Yıpranma payımızı, çalışma süremizi daha aza düşürdü" şeklinde konuştu.

Zeytin üreticileri, verilen makine desteğinden memnun

Zeytin üreticisi Bahattin Ölmez, Büyükşehir Belediyesinin, makine desteği ile üretimi de teşvik ettiğini söyleyerek, "Üretim daha çok olursa, insanlar daha çok kazanır. Böylece tüketiciye de daha ucuza zeytin ulaştırabiliriz. Başkanımızı 4 yıldır takip ediyoruz. Gerçekten işçisini, köylüsünü, üreticisini destekleyen bir anlayış içerisinde. Üreticiler desteklenirse, Mersin'de yokluk olmaz" dedi. - MERSİN