Mersin'de Belediye İşçileri Tarafından Yetiştirilen Buğdaydan Üretilen Un Kadın Kooperatiflerine Dağıtıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye işçilerinin yetiştirdiği karakılçık buğdayından elde edilen un, kadın kooperatiflerine dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından Anadolu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük araziye ekildikten sonra hasat edilen karakılçık buğdayından un elde edildi.

Paketlenerek torbalara konulan un, belediyenin konferans salonunda düzenlenen programda, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim ile Akdeniz Yeşeren Hayatlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifleri bünyesindeki üyelere dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadın kooperatiflerinin bir yıllık un ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için buğday üretimini arttıracaklarını kaydetti.