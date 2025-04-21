Mersin'de Arıcılar Polen Hasadına Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde arıcılar kovanlarında biriken polenleri toplamaya başladı.

Yeşilovacık Mahallesi'nde bal üretimi yapan arıcılar, havaların ısındığı bölgede çiçeklenmenin artmasıyla polen mesaisine başladı.

Kovanlardan özenle toplanan polenler, kurutulduktan sonra kavanozlara yerleştirilecek.

Hasada katılan Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, gazetecilere, polenin amino asit ve B vitamini açısından zengin olduğunu söyledi.

Turhan, polenin "kararında" tüketilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Poleni bal ya da diğer gıdalarla karıştırarak günde belli bir dozda tüketmek sağlığa faydalıdır. Türkiye'de bal üretimine ağırlık verilirken son yıllarda polenin de ön plana çıkması sevindirici. Hem insanlar bundan yararlanıyor hem de katma değeri oluyor. Her gün bir tatlı kaşığı polen tüketilmesini öneririz."

Arıcılardan Celal Çay da sezonda yaklaşık 200 ton polen rekoltesi beklediklerini anlattı.

Ürünün kilogramının 1300 liraya satıldığını dile getiren Çay, şöyle konuştu:

"Sert geçen kış kendisini güzel bahara bıraktı. Güzel bahar arılarımıza polen sağlıyor biz de arıcılar olarak hasadını yapıyoruz. Çok mutluyuz, yüzümüz gülüyor. Arılar polen toplarken pek çok vitamin ve minerali alabiliyor. Özellikle B grubu vitaminler yorgunluğun, bitkinliğin giderilmesinde çok faydalı oluyor. Arılarımız bunları hem kendisi için kullanıyor hem de biz tüketiciler için de faydalı ürün üretmiş oluyor."

"Sezondan umutluyuz"

Hayrettin Gürbüz de polen üretiminin arıcıların en büyük geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Sezondan umutluyuz çünkü arılarımızın bahara tepkisi çok iyi. Sezonun başındayız ancak hasat iyi olacak gibi gözüküyor. Tüm arıcılarımıza bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Gökçe Çay da "Çocukların günde bir tatlı kaşığı polen tüketmelerini sağlıyorum. Poleni süt, bala ve yoğurtla karıştırıp verebilirsiniz." dedi.