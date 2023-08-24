Mersin'de 6 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de yapılan bir kamyonda gerçekleştirilen aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 milyon 100 bin bandrolsüz makaron bulundu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 milyon 100 bin bandrolsöz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ile doldurulmuş veya bandrolsüz makaron ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalar da şüpheli Y.E.K. isimli şahsın kullandığı kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 milyon 100 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN