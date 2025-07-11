Mersin'de 469 projelik yatırım hamlesi

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, 2025 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşların yürüttüğü yatırımlar ve projeler masaya yatırıldı.

Vali Atilla Toros, toplantıda yaptığı konuşmada, 2025 yılı itibarıyla Mersin'de toplam bedeli 231 milyar 206 milyon 342 bin TL olan 469 projenin yürütüldüğünü belirtti. Projelerin sektörel dağılımını da açıklayan Vali Toros, "Bu projelerin 141'i tarım, 94'ü eğitim, 49'u ulaştırma-haberleşme, 23'ü enerji, 22'si turizm, 17'si sağlık, 3'ü imalat, 1'i konut ve 119'u diğer kamu hizmetleri sektörlerinde yer alıyor" dedi.

2025 yılı harcaması 17 milyar lirayı aştı

Vali Toros, tamamlanan ve devam eden 311 proje için 2025 yılı içerisinde yapılan toplam harcamanın 17 milyar 428 milyon 165 bin TL olduğunu belirtti.

Projelerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için kamu kurumları arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Toros, "Mersin'imize değer katacak yatırımların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toros, konuşmasının sonunda Mersin'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara ve ilgili tüm devlet kurumlarına teşekkür etti. - MERSİN