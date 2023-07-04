Mersin'de 24 Ton Polyester Kumaş Ele Geçirildi

Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Mersin'de bir firma tarafından ülkeye getirilen kumaşlar incelendi ve farklı beyan edildiği tespit edildi. 24 ton 400 kilogram polyester kumaşa el konuldu ve 3 milyon lira değerindeki kumaşlarla 1 milyon 460 bin liralık kamu zararı önlendi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de 24 ton 400 kilogram polyester kumaş ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'de görevli ekipler, bir firma tarafından ülkeye getirilen kumaşları detaylı incelemeye tabi tuttu.

Kumaşların, gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi. Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla kumaşları olduğundan daha farklı beyan ettiği anlaşıldı.

Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda 24 ton 400 kilogram polyester kumaşa el konuldu.

El konulan kumaşların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirlenirken, kumaşların farklı beyan edilmesinden ötürü ortaya çıkacak 1 milyon 460 bin liralık kamu zararının önüne geçildi.