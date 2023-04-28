Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticileri Desteklemeye Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' sloganı ile Tarsus'ta hayata geçirilen Zeytin Fidanı, Hamur Yoğurma Makinesi ve Sulama Borusu Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Başkan Seçer, Büyükşehir'in üreticiyi girdi maliyetleri altında ezdirmemek ve üretimi desteklemek için Tarsus'ta başlatılan Zeytin Fidanı, Hamur Yoğurma Makinesi ve Sulama Borusu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Başkan Seçer, bölgenin aynı zamanda hayvancılık için de önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle Yörük kardeşlerimin Toroslar'ın eteklerinde hayatı keçi, küçükbaş hayvandır. Bütün bu gerçeklerden dolayı 'tarım' diyoruz, 'küçük aile işletmeleri' ve 'üretici kadın' diyoruz. Çünkü Toroslar'ın ve Akdeniz'in kadını güçlüdür, çalışmak istiyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu insanların enerjilerini boşa harcamamaları, onların da çalışarak aile bütçelerine katkı yapmaları, başta eşleri olmak üzere kimseye muhtaç olmamaları için destek veriyoruz. Sadece 'Tarım desteği veriyoruz' deyip geçmekle olmaz. Hem merkezi hükümetin uygulamalarında hem bazı yerel yönetimlerin uygulamalarında yapılan yanlış işlerin, yanlış desteklerin kaynak ve zaman israfından başka bir şey olmadığını söylemek isterim."

Verilen desteklerin bütçesinin vatandaşlardan alınan vergilerle oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Biz nabal altındayız, çok dikkatli davranmamız, israf etmememiz, çalmamamız, çaldırmamamız lazım. Size hizmet olarak döndürmemiz lazım. Gerisi laf-ı güzaf. Biz siyasetten zengin olanlar değiliz. Asla! Bizim bir habbe varlığımızda siyasetin izi yoktur. Biz siyasete emek ve zaman veren, her şeyimizle katkı sunan insanlarız.

Bizde çiftçilerin isimleri kayıtlıdır. Her kuruşu bilerek harcamak zorundayız. Boşa gidecek hiçbir yardımı yapmayız. Bize oy versin, iyi desin, partilimiz, muhtar aradı kırılmasın diye destek yapmayız. Sizin paranız. Gerçekten bir sonuç alacaksak, ekonomiye, memlekete katkı yapacaksak biz o destekleri veririz. Bizden endişeniz olmasın. 4 yıl boyunca bize destek olanların başını öne eğmedik. Çok imkansızlık, krizler ve sorunlar yaşadık, bir gün olsun şikayet etmedik."

Program öncesi Tarsus'ta esnafı gezdiğini ve bir çay ocağında, seçim heyecanının olmadığına dair bir sohbet yaşandığını anlatan Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Bakın, seçimlere gidiyoruz. Kral çıplak. Bunu herkes haykırsın. Kahvede 'Seçimler böyle mi olur' dedim, 'Şenlik olur, mitingler olur, kimsenin sesi çıkmıyor' dedim. Bir eski muhtarımız, 'Başkanım millet konuşmaya korkuyor' dedi. Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Millet konuşmaya korkuyor. Biz Türk milleti değil miyiz? Biz bu Anadolu topraklarının yiğit insanları değil miyiz? Neden, kimden korkuyoruz? Hangi devirde eşkıya dünyaya hükümdar olmuş bana bir söyler misiniz? Hep güçlü görünür, hep baskın görünürler ama hep doğrular haklı çıkar, tarih böyle yazmıştır. Onun için Mustafa Kemal haklı çıktı. Emperyalistleri ülkemizden, bölgemizden, kentimizden temizledi. Yılmadan, yorulmadan, yiğitçe, başımız dik, alnımız açık çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür sokağa da çıkıyoruz. Halkımızın karşısına da çıkarız. Kimseden de korkmayız. Halkımız da bizi bağrına basıyor. Halkımız da biliyor kim kendisi için çalışıyor, kim çalıyor, kim yandaşı için çalışıyor. Ben eminim 14 Mayıs'ta vatandaşımız iradesini ortaya koyacak, doğru, haklı kazanacak."

Başkan Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' projesi kapsamında Mersin genelinde 100 mahallede zeytin fidanı dağıtımı yapacaklarını söyleyerek, "122'si kadın olmak üzere 442 üreticiye toplam 9 bin 340 zeytin fidanı dağıtacağız. Zeytin fidanları da sıhhatli. Çiftçiler bilir, hiç çiriş iş yok Büyükşehir'de. 16 köyümüze hamur yoğurma makinesi veriyoruz ve köylülerimiz ortak kullanıyorlar. 806 mahallemiz var. 806 mahallenin de bizden bunu talep etme hakkı var. Hepsine de gönderiyoruz. Köylerinde olmayanlar talep bildirsin, gönderebiliriz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 6 kooperatif aracılığıyla sulama borusu da dağıtacaklarını duyuran Seçer, şunları belirtti:

"8 bin 504 metre HDPE borular. Toplam 12 bin 913 metrelik sulama borusu dağıtımımız var. Mut, Gülnar gibi daha eğimli arazilerin olduğu motopompla su alan yerlerde bu çok önemli. Bu yıl 94 bin metre dağıtıyoruz. Şu ana kadar krizlere, pandemiye rağmen bahsettiğim 94 bin metre hariç, 161 bin metrelik dağıtım yaptık. Üretim yapılmadı, fiyatlar 3, 4 kat arttı. Suyun olduğu yerde verim ve bereket oluyor."

Başkan Seçer, en önem verdiği projelerden biri olan 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinde de 4. yıla girdiklerini anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Şu ana kadar da 4 bin 500 küçükbaş hayvan dağıttık. Bu yıl da yine 60 ailemize toplamda bin 500 hayvan dağıtılacak. Bunun 18 ailesi Tarsus'tan olacak. Önümüzdeki günlerde dağıtım olacak. 1 yıllık yemini ve aşısını da veriyoruz. Bu çok önem verdiğim bir projedir. Her yıl da devam edecek."

Bu yıl yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini müjdeleyen Seçer, "Güneş paneli dağıtımı yapacağız. Özellikle hayvancılıkla uğraşan konargöçer Yörük kardeşlerime yüzde 50 hibeli güneş paneli dağıtacağız. Projeden bu yıl 300 ailemiz yararlanabilecek" dedi.