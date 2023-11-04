Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Lavanta Fidesi Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde hem üretim çeşitliliğini artırmak, hem de üreticilere alternatif geçim kaynağı sağlamak amacıyla lavanta fidesi dağıtmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde lavanta fidesi dağıtımı ile atıl vaziyetteki alanlarda; ekonomik değeri yüksek, bakım maliyeti az, iç ve dış pazar talebi yüksek, aromatik bitki grubundan lavanta üretiminin hem teşviki, hem de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Silifkeli üreticilere Silifke İtfaiye Amirliği önünde lavanta fidesi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üreticilere hem alternatif geçim kaynakları sağlayıp yeni iş sahaları oluşturmak, hem de bölgedeki ürün desenini çeşitlendirip tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek adına aromatik bitki gruplarından lavanta fidesi dağıtıyor. Büyükşehir ekipleri bu kez Silifkeli üreticilere lavanta fidesi dağıttı.

GÖK: "MERSİN'İN TARIMSAL ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ"

Mersin'in tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla uyguladıkları projelerden birisinin 'Lavanta Fidesi Dağıtımı' olduğunu kaydeden ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Gıda Mühendisi Özlem Gök, ekonomik değeri yüksek, bakım maliyeti az, pazar talebi yüksek olan tıbbi aromatik bitkiler grubunda yer alan lavantanın yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için, bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

2020 yılından bu yana üreticilerden gelen talepler üzerine projeye devam ettiklerini söyleyen Gök, "4 yıldır Mersin genelinde, 319 üreticimize yaklaşık 520 bin adet lavanta fidesi dağıtmış olacağız. Bu yıl 39'u kadın olmak üzere, toplam 88 üreticimize yüzde 30 katkı payı ödemeli 92 bin 400 adet açık köklü lavanta fidesi dağıttık. Bu sağladığımız fidelerle, yaklaşık 60-65 dekar alanda lavanta yetiştiriciliğine destek sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de hem lavanta çiçeği, hem de lavanta yağında pazarda kendilerine yer bulabilecekler" diye konuştu.

SİLİFKELİ ÜRETİCİLER, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEKLERİNDEN OLDUKÇA MEMNUN

Lavantanın, bulundukları bölgeyi çok sevdiğini ve 4 yıldır aromatik bitki üretimi yaptığını ifade eden Silifkeli üreticilerden Fatma Aydın, "Desteklerinden olayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önce bir görsel bahçe meydana getirdim. Orada hangi bitkinin daha güzel durduğuna baktım. Daha sonra 'Neden çoğaltmayayım' dedim. Haşerelerden, sivrisineklerden de uzak tutuyor" dedi.

Silifke Çaltıbozkırlı üretici Mehmet Karazor, şu anda kendilerinin de fide ürettiğini belirterek, "Yetiştirdikçe daha çok ektik. Büyükşehir Belediyesi bizlere lavanta distilasyon makinesi desteği de verdi. Distilasyon makinesinde ardıç, andız, okaliptüs, biberiye, kekik, lavanta yağları da çıkarıyoruz. Daha da çok üreteceğiz. Üreteceğiz ki, ülke daha çok kalkınacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Karazor, "Gördüğümüz şeye 'Görmedik mi' diyeceğiz.' Hatta alıçları diktim. İlerde onlar da ürün verecek. Biz çalışırsak ülke kalkınır. Bizler bu yaşta çalışıyoruz. Lavantayı çoğaltacağız" dedi.

Üretici kadınlardan Songül Yüksel de üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, lavanta bitkisinin toprakla buluştuktan sonra yerini sevmesine bağlı olarak bir sene içerisinde büyüyüp olgunlaştığını dile getirdi. Çiçeklenip, ürün vermesinin 2. yılda gerçekleştiğini belirten Yüksel, "Lavanta, diğer aromatik bilgiler gibi üretimi zor olan bir bitki değil. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekleri görüyoruz. Bizim köyümüze de distilasyon makinesi verdi. Bütün uçucu yağları orada çıkarabiliyoruz. Onları bir yerden bir yere taşımak önceden zordu. Ayağımıza gelince daha güzel oldu" diye konuştu.