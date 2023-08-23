Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Avokado Fidanı Desteği Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere avokado fidanı desteği sağlayarak alternatif gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yüzde 50 hibe ile verdiği avokado fidanları sayesinde üreticiler, yeni bir gelir kaynağı elde ediyor. Mersin genelinde 9 ilçede 889 üreticiye 17 bin adet avokado fidanı dağıtıldı ve avokado üretimi başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın avokado fidanı desteğinden yararlanan üreticiler; dağıtımdan yetiştiriciliğe, hasattan pazarlamaya kadar yeni birer gelir kaynağı elde ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle üreticinin yanında olmaya devam ederken, bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve üreticilerin yeni gelir kapılarını açmasına yardımcı olmayı da sürdürüyor. Mersinli üreticilere yüzde 50 hibe ile avokado fidanı desteği veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem bölgedeki tropikal meyve üretim alanının genişlemesine hem de üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine olanak sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hasan Özdemir, avokado fidanı desteği projesi hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Mersin genelinde üreticilerimize yüzde 50 hibeli avokado fidanları temin ettik. Bu projeyle üreticilerimizin alternatif yetiştiricilik ve alternatif bir gelir kaynağı oluşturmalarına olanak sağlarken, atıl durumdaki tarım alanlarında yapılan dikimlerle, bu tarım arazilerini daha verimli bir şekilde kullanma imkanı sunuyoruz."

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin genelinde son 3 yıl içinde, 9 ilçede 889 üreticiye yüzde 50 hibeli 17 bin adet avokado fidanı desteği sağladıklarını ve 850 dönüme yakın arazide avokado üretiminin yapılmaya başlandığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Üreticilerimize fidanı teslim etmekle kalmıyor, onların yetiştiricilikteki sıkıntılarını gidermek amacıyla; gerek beslemede, gerek sulamada, gerekse hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinde teknik bilgi aktarımı yaparak da destek sağlıyoruz. Üreticilerimiz bundan sonraki süreçte, 3-4 yaşlarındaki bir avokado fidanından 20 kilo civarında ürün alabilecekler. 7 yaşını tamamlamış ve daha üstündeki avokado ağaçlarında ise, ortalama 100 kiloyu düşürmeyecek şekilde verim alınacaktır. Pazar piyasasını araştırdığımızda, semt pazarlarında ve manavlarda avokadonun kilogram fiyatının 80-110 lira aralığında değiştiğini görüyoruz. Besleme, sulama, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi konularda tarım danışmanlarına veya ilaç, gübre bayilerine yönlendirmeler yaparak, üreticilerimizin eksiklerini tamamlamalarını sağlıyoruz."

Erdemlili üretici Kadir Cerit ise avokadonun üretiminden pazarlamaya kadarki yolculuğunda Büyükşehir'in her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Avokadoyu geleceğin meyvesi olarak gördüğünü ve bu yüzden üretime başladığını söyleyen Cerit, şunları dile getirdi:

"Araştırdık, piyasada çok randımanlı bir ürün bulamadık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, yüzde 50 hibe destekli avokado fidan dağıtımı yaptığını duyduk. Biz de müracaat ettik ve uygun gördüler. 2020 yılında 48 fidan aldık ve diktik. Şu an fidanlar 3 yaşında. Bu yıldan sonra meyve bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin fidan dağıtımının yanı sıra bakımı konusunda da kendileri ile birebir ilgilendiğini belirten Cerit, "Telefon açtığımız zaman, sorduğumuz sorulara etkin cevap alabiliyoruz. Bundan 1-2 ay önce arkadaşlar geldiler, beraber dolaştık. O zamanlar bazı uyarıları oldu, ama gözümüzden kaçanlar olmuş. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorlar, ilaçlama yapacağız" dedi.