Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Un Katkısı Projesi' ile Dar Gelirli Ailelere Yardım Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, 'Hamurumuzda Dayanışma Var' sloganıyla dağıtımları yapılan 'Un Katkısı Projesi', 3. yılında da dar gelirli Mersinli vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Proje bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yaşayan dar gelirli 60 bin aileye ulaşılarak her aileye 10 kilogram olmak üzere, toplam 600 bin kilogram un dağıtımı gerçekleştirilecek.

"Bu sene 60 bin haneyi unla buluşturacağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda Sosyolog olarak görev yapan Berk Bağ, projeyle alakalı, "3 yıl önce 'Hamurumuzda Dayanışma Var' sloganıyla başladığımız 'Un Katkısı Projesi'yle birlikte, kendi ekmeğini üretebilme kapasitesi olan, çoğunlukla kırsalda yer alan mahallelerimizde, hane halklarına 10 kilo un ulaştırıyoruz. Bu sene de 60 bin haneyi unla buluşturacağız. Bu sayede hem ev içi üretimini teşvik etmiş oluyoruz, hem de hanelerin kendi ekmeklerini, kendi üretimleri ile tüketmelerine vesile oluyoruz" dedi.

Projenin çoğunlukla kırsal ve dezavantajlı mahalleleri kapsadığını aktaran Bağ, Mersin'in 13 ilçesinde bu ailelerin belirlenerek, unların hane halkına ulaştırıldığını ifade etti. Bağ, "Biz bu projeyi genellikle her sonbahar ya da aralık ayında yürütürüz. Gerek sahadan aldığımız gözlemler, gerekse de 'Teksin' hattımızdan aldığımız teşekkürlerden yola çıkarak, bu tür sosyal yardımların Mersin için çok önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden de kapasitemizi artırıyoruz. Mersin halkından aldığımız geri dönüşlere göre, kendi evinde ekmek üretme konusunda teşvik sağlamamız, vatandaşlar tarafından çok beğeniliyor ve bu konuda daha çok hizmet vermemiz bekleniyor. Biz de 'Un Katkısı Projesi' ile birlikte, 'Hamurumuzda Dayanışma Var' diyor ve halkımızı unla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Mersinliler verilen katkıdan memnun

Un katkısı projesinden faydalanan vatandaşlardan Nurten Erdoğan, "Verilen un sayesinde ekmek açacağız, yufka ekmek yapacağız" ifadelerini kullandı. Destekten faydalanan vatandaşlardan Elif Kurt da, "Unu getirdiler. Çok ihtiyacımız oluyor. Çocuklarımız için ekmek, poğaça ve börek yapıyoruz. Onlar yiyor, mutlu oluyor ve karınları doyuyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. - MERSİN