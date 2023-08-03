Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile İş Birliği Yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile iş birliğine hazırlandığı belirtildi.Gerçekleştirilecek iş birliği ile kariyer merkezinin, istihdam, mesleki eğitim, yetenek dönüşümü, belgelendirme, girişimcilik, çalışanların kurumsal gelişimi gibi konularda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi firmalarına destek sunacağı öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökayaz, yaptığı değerlendirmede, Mersin'in istihdam potansiyelini artırmak, mesleki eğitimi güçlendirmek ve girişimciliği desteklemek gibi birçok konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirtti.

Kariyer Merkezi Müdürü Özada ise Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü yetiştirmek ve işverenlerle iş adaylarını buluşturmak için çalıştıklarını söyledi. MTOSB'nin Mersin'in en önemli sanayi ve üretim merkezi olduğunu belirten Özada, geleneksel iş modellerinden dijital iş modellerine geçiş sürecinde insan kaynakları süreçlerinde de büyük bir değişim yaşandığının altını çizdi. Özada, sanayi sektörü ile iş birliğini geliştirerek, bölgede yer alan firmalara insan kaynakları konusunda destek sunmak ve işgücü ihtiyacını karşılamak üzere projeler geliştirmek istediklerini belirtti.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olduklarını, bölgeye yatırımların gelmesi ve bölgenin cazibe merkezi olması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti. Tekli, bölgenin istihdam potansiyelinin artırılması, sanayi sektörünün ara eleman ihtiyacının karşılanması ve firmalara yönelik eğitimler konusunda iş birliğinin önemine değindi.

Gerçekleşen sunumlar sonrasında, dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerinde firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan MTOSB bünyesinde yer alan model fabrika ziyaret edildi. - MERSİN