Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile İş Birliğine Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile iş birliğine hazırlanıyor. İş birliği ile Kariyer Merkezi; istihdam, mesleki eğitim, yetenek dönüşümü, belgelendirme, girişimcilik, çalışanların kurumsal gelişimi gibi konularda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi firmalarına destek sunacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile iş birliğine hazırlanıyor. İş birliği ile Kariyer Merkezi; istihdam, mesleki eğitim, yetenek dönüşümü, belgelendirme, girişimcilik, çalışanların kurumsal gelişimi gibi konularda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi firmalarına destek sunacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi Kariyer Merkezi, iş dünyasına yönelik çalışmaları geliştirmek üzere Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliğine hazırlanıyor. Bu kapsamda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'nin ev sahipliğinde yapılan programa; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Tarsus Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Zehra Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü KARGEM Yetkilisi Aynur Evecen, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkan Danışmanı Umut Oğur ve sanayi sektörü temsilcileri katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde düzenlenen ziyarette bölgede bulunan sanayi firmalarının personel ihtiyaçları, ara eleman yetiştirme programları, mesleki eğitim ve belgelendirme, girişimcilik, işveren ve çalışanlara yönelik eğitim modülleri gibi konularda gerçekleştirilecek iş birlikleri ve projeler konuşuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökayaz, yaptığı değerlendirmede; Mersin'in istihdam potansiyelini artırmak, mesleki eğitimi güçlendirmek ve girişimciliği desteklemek gibi birçok konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirtti.

Kariyer Merkezi Müdürü Özada, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü yetiştirmek ve işverenlerle iş adaylarını buluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin Mersin'in en önemli sanayi ve üretim merkezi olduğunu belirten Özada, geleneksel iş modellerinden dijital iş modellerine geçiş sürecinde; insan kaynakları süreçlerinde de büyük bir değişim yaşandığının altını çizdi. Özada, sanayi sektörü ile iş birliğini geliştirerek, bölgede yer alan firmalara insan kaynakları konusunda destek sunmak ve işgücü ihtiyacını karşılamak üzere projeler geliştirmek istediklerini söyledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli de, Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olduklarını, bölgeye yatırımların gelmesi ve bölgenin cazibe merkezi olması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tekli, bölgenin istihdam potansiyelinin artırılması, sanayi sektörünün ara eleman ihtiyacının karşılanması ve firmalara yönelik eğitimler konusunda iş birliğinin önemine değindi.

Sunumlar sonrasında dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerinde firmalara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan MTOSB bünyesinde yer alan model fabrika ziyaret edildi.