Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Halk Kart' tutarlarını hesaplara yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın ağustos ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Toplamda 10 bin 219 kişiye 3 milyon 887 bin 500 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan 'Halk Kart'ın ağustos ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Vatandaş ve esnafın zor zamanlarında da yanlarında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Kart'ın ağustos ayı tutarlarını da hesaplara yatırdı. Ağustos ayı 'Halk Kart' tutarları çerçevesinde 6 bin 110 kişinin hesabına 300 lira, 4 bin 109 kişinin hesabına 500 lira olmak üzere, 10 bin 219 kişiye toplam 3 milyon 887 bin 500 lira yatırıldı. - MERSİN