Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart Temmuz Ayı Tutarlarını Hesaplara Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart'tan faydalanan 9 bin 300 kişinin hesabına, toplam 3 milyon 542 bin 800 lira yatırıldı. Temmuz ayı Halk Kart tutarları kapsamında 5 bin 536 kişinin hesabına 300 lira, 3 bin 764 kişinin hesabına 500 lira olmak üzere, 9 bin 300 kişiye toplam 3 milyon 542 bin 800 lira aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan faydalanan 9 bin 300 kişinin hesabına, toplam 3 milyon 542 bin 800 lira yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaş ve esnafın cebini rahatlatan Halk Kart'ın temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Temmuz ayı Halk Kart tutarları kapsamında 5 bin 536 kişinin hesabına 300 lira, 3 bin 764 kişinin hesabına 500 lira olmak üzere, 9 bin 300 kişiye toplam 3 milyon 542 bin 800 lira aktarıldı.