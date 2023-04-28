Mersin Büyükşehir Belediyesi çiftçileri desteklemeye devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiyi ve üretimi desteklemek için Tarsus'ta ' Zeytin Fidanı, Hamur Yoğurma Makinesi ve Sulama Borusu Dağıtım Töreni' gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir'in 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' sloganı ile Tarsus'ta hayata geçirdiği ' Zeytin Fidanı, Hamur Yoğurma Makinesi ve Sulama Borusu Dağıtım Törenine' katıldı. Törende konuşan Seçer, "Tarıma, çiftçiye kayıtsız kalmak bir belediye başkanı için mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi yetkim ve imkanlarım çerçevesinde 4 yıldır çiftçi kardeşlerimize desteklerimizi esirgemiyoruz. Bizim hedef kitlemiz küçük üreticiler, büyük çiftçiler değil. Çünkü Mersin, özellikle Tarsus yöresi her çeşit sebzenin, meyvenin, tarla bitkisinin üretildiği bir yer" dedi.

"Toroslar'ın kadını taşı sıksa suyunu çıkarır"

Bölgenin aynı zamanda hayvancılık için de önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, "Özellikle Yörük kardeşlerimin Toroslar'n eteklerinde hayatı keçi, küçükbaş hayvandır. Bütün bu gerçeklerden dolayı 'tarım' diyoruz, 'Küçük aile işletmeleri' ve 'Üretici kadın' diyoruz. Çünkü Toroslar'ın ve Akdeniz'in kadını güçlüdür, çalışmak istiyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu insanların enerjilerini boşa harcamamaları, onların da çalışarak aile bütçelerine katkı yapmaları, başta eşleri olmak üzere kimseye muhtaç olmamaları için destek veriyoruz. Sadece 'tarım desteği veriyoruz' deyip geçmekle olmaz. Hem merkezi hükümetin uygulamalarında hem bazı yerel yönetimlerin uygulamalarında yapılan yanlış işlerin, yanlış desteklerin kaynak ve zaman israfından başka bir şey olmadığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimize zeytin fidanı, sulama borusu ve hamur yoğurma makinası dağıtacağız"

Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' projesi çerçevesinde Mersin genelinde 100 mahallede zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini söyleyerek, "122'si kadın olmak üzere 442 üreticiye toplam 9 bin 340 zeytin fidanı dağıtacağız. Zeytin fidanları da sıhhatli. Çiftçiler bilir, hiç çiriş iş yok Büyükşehir'de. 16 köyümüze hamur yoğurma makinesi veriyoruz ve köylülerimiz ortak kullanıyorlar. 806 mahallemiz var. 806 mahallenin de bizden bunu talep etme hakkı var. Hepsine de gönderiyoruz. Köylerinde olmayanlar talep bildirsin, gönderebiliriz" şeklinde konuştu.

"Suyun olduğu yerde verim ve bereket oluyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak 6 kooperatif aracılığıyla sulama borusu dağıtımı gerçekleştireceklerini de belirten Seçer, "8 bin 504 metre HDPE borular. Toplam 12 bin 913 metrelik sulama borusu dağıtımımız var. Mut, Gülnar gibi daha eğimli arazilerin olduğu motopompla su alan yerlerde bu çok önemli. Bu yıl 94 bin metre dağıtıyoruz. Şu ana kadar krizlere, pandemiye rağmen bahsettiğim 94 bin metre hariç, 161 bin metrelik dağıtım yaptık. Üretim yapılmadı, fiyatlar 3, 4 kat arttı. Suyun olduğu yerde verim ve bereket oluyor" diye konuştu.

"Yüzde 50 hibeli güneş paneli dağıtılacak"

Bu yıl yeni bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Seçer, "Güneş paneli dağıtımı yapacağız. Özellikle hayvancılıkla uğraşan konargöçer Yörük kardeşlerime yüzde 50 hibeli güneş paneli dağıtacağız. Projeden bu yıl 300 ailemiz yararlanabilecek. Bizde çiftçilerin isimleri kayıtlıdır. Her kuruşu bilerek harcamak zorundayız. Boşa gidecek hiçbir yardımı yapmayız. Bize oy versin, iyi desin, partilimiz, muhtar aradı kırılmasın diye destek yapmayız. Sizin paranız. Gerçekten bir sonuç alacaksak, ekonomiye, memlekete katkı yapacaksak biz o destekleri veririz. Bizden endişeniz olmasın. 4 yıl boyunca bize destek olanların başını öne eğmedik. Çok imkansızlık, krizler ve sorunlar yaşadık, bir gün olsun şikayet etmedik" dedi. - MERSİN