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Mersin Barış Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde, inşaat çalışmalarında yüzde 65'i tamamlanan 415 konut ve 50 dükkanlık yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarların 2024'te teslimi hedefleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 35 dönümlük alanda uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde, inşaat çalışmalarında yüzde 65'i tamamlanan 415 konut ve 50 dükkanlık yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarların 2024'te teslimi hedefleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Akdeniz Belediyesinin desteğiyle 35 dönümlük alanda uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

Barış Mahallesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefiyle 2021'de başlayan projede, 30 blokta 3+1 ve 2+1 oturumlu 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret merkezi ile kültür evi yer alıyor.

Kaba inşaatları tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri ile dairelerin ince işçiliklerinin sürdürüldüğü projede, ticaret merkezi ve kültür evinin de yapımına başlandı.

Vatandaşların yüzde 91'i ile anlaşma sağlandı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, vatandaşların modern ve güvenli yapılara kavuşması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçede ilk olarak Çay Mahallesi'nde uygulanan 416 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde vatandaşların yeni evlerine kavuştuğunu anımsatan Gültak, burada 330 konut daha inşa edilmesi için hazırladıkları projenin ilgili kurumlarca kabul edildiğini anlattı.

Gültak, Barış Mahallesi'ndeki çalışmalarda da önemli gelişme sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Projede konutların yanı sıra iş yeri, cami, kreş ve yeşil alan gibi donatılar olacak. Şu anda çalışmalar hızla devam ediyor. Burada çok sayıda blokta kaba inşaat tamamlandı, 3-4 blok dışında hepsinin temeli atıldı. İnşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Anahtar teslimini 2024'ün Haziran veya Temmuz ayında yapmayı planlıyoruz."

Hak sahiplerinin yüzde 91'i ile anlaşma sağladıklarını dile getiren Gültak, yerinde kentsel dönüşümü en az 5 mahallede daha hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Gültak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin, kentsel dönüşümün önemini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje bittikten sonra talep gelen mahallelerimiz için de çalışmaları hızlandıracağız. Buralar yalıtımı, sosyal donatıları ve güvenliği olmayan mahallelerdi. Yaşadığınız ev güvenilir değilse yerle bir oluyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremler bunu gösterdi. Deprem bölgesinde TOKİ'nin yaptığı evler ayakta kaldı. Bu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ne kadar sağlam işler yaptığının göstergesi. Kentsel dönüşümle yapılar, özellikle kadın, genç ve çocukların rahatça yaşayabilecekleri alanlara dönüşüyor. Bu tür projeleri önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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