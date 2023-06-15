Merkezi yönetim bütçesi mayısta 118 milyar 906 milyon lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 549 milyar 424 milyon lira, giderleri 430 milyar 518 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 549 milyar 424 milyon lira, giderleri 430 milyar 518 milyon lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 72,9 artarak 549 milyar 424 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,7 yükselerek 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,4 artarak 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 118 milyar 906 milyon lira fazla verirken, ocak-mayıs döneminde ise 263 milyar 590 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)