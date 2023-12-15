Üye Girişi
Haberler

Merkezi Yönetim Bütçesi Kasım Ayında 75 Milyar 627 Milyon TL Fazla Verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 75 milyar 627 milyon TL fazla verdi. Bütçe giderleri ise 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 746 milyar 810 milyon lira, giderleri 671 milyar 183 milyon lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 114,8 artarak 746 milyar 810 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 180,3 artışla 671 milyar 183 milyon liraya ulaştı.

Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 yükselerek 4 trilyon 660 milyar 543 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,2 artarak 5 trilyon 192 milyar 979 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 75 milyar 627 milyon lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde ise 532 milyar 436 milyon lira açık oluştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title