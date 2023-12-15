Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 75 milyar 627 milyon TL fazla verdi. Bütçe giderleri ise 671 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi Yönetim Bütçesi Kasım Ayında 75 Milyar 627 Milyon TL Fazla Verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 746 milyar 810 milyon lira, giderleri 671 milyar 183 milyon lira oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 114,8 artarak 746 milyar 810 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 180,3 artışla 671 milyar 183 milyon liraya ulaştı.

Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 yükselerek 4 trilyon 660 milyar 543 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,2 artarak 5 trilyon 192 milyar 979 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 75 milyar 627 milyon lira fazla verirken, ocak-kasım döneminde ise 532 milyar 436 milyon lira açık oluştu.

(Sürecek)