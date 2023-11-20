Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi. Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Ekim Sonunda 6 Trilyon 276,8 Milyar Lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.