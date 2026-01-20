Haberler

Merkezi yönetim brüt borç stoku 13 trilyon 656,1 milyar lira oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunu açıkladı. Geçen yılın aralık sonu itibarıyla borç stoku 13 trilyon 656,1 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 13 trilyon 656,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 13 trilyon 656,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 6 trilyon 407 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 249,2 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler